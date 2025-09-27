Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно наказание «Порту» за оскорбительные кричалки в адрес Моуринью

Стало известно наказание «Порту» за оскорбительные кричалки в адрес Моуринью
Аудио-версия:
Комментарии

Дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии наложил на «Порту» штраф в размере € 3 190 за оскорбительные кричалки в адрес главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью. Об этом сообщает издание Publico.

По информации источника, в решении отмечено, что поведение фанатов нарушало запрет на «словесные оскорбления дискриминационного характера, унижающие человеческое достоинство по признаку пола, расы или аналогичным основаниям».

Напомним, инцидент произошёл 19 сентября в матче 6‑го тура чемпионата Португалии, где «Порту» встречался с «Риу Аве» (3:0). На 86‑й минуте болельщики «Порту» начали скандировать: «Моуринью — ***, Моуринью — ***, он *******».

62‑летний Жозе Моуринью 18 сентября спустя 25 лет вернулся в «Бенфику». Ранее он работал в «Порту», с которым выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а в начале карьеры входил в тренерский штаб «Спортинга».

Материалы по теме
Фото
В Лиссабоне появился мурал с Жозе Моуринью и орлом — символом «Бенфики»

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android