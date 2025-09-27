Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно наказание «Порту» за оскорбительные кричалки в адрес Моуринью

Дисциплинарный совет Федерации футбола Португалии наложил на «Порту» штраф в размере € 3 190 за оскорбительные кричалки в адрес главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью. Об этом сообщает издание Publico.

По информации источника, в решении отмечено, что поведение фанатов нарушало запрет на «словесные оскорбления дискриминационного характера, унижающие человеческое достоинство по признаку пола, расы или аналогичным основаниям».

Напомним, инцидент произошёл 19 сентября в матче 6‑го тура чемпионата Португалии, где «Порту» встречался с «Риу Аве» (3:0). На 86‑й минуте болельщики «Порту» начали скандировать: «Моуринью — ***, Моуринью — ***, он *******».

62‑летний Жозе Моуринью 18 сентября спустя 25 лет вернулся в «Бенфику». Ранее он работал в «Порту», с которым выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а в начале карьеры входил в тренерский штаб «Спортинга».

Материалы по теме Фото В Лиссабоне появился мурал с Жозе Моуринью и орлом — символом «Бенфики»

Топ-5 легенд футбола: