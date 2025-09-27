Скидки
Карпин отреагировал на вопрос о совместимости на поле Тюкавина и Сергеева

Карпин отреагировал на вопрос о совместимости на поле Тюкавина и Сергеева
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о возможности совестной игры в связке в одном матче нападающие бело-голубых Константин Тюкавин и Иван Сергеев.

— Насколько совместимы на поле Иван Сергеев и Константин Тюкавин?
— Будут какие-то игры, когда они будут играть вместе. В других не будут, всё возможно, — приводит слова Карпина официальный сайт бело-голубых.

В текущем сезоне Константин Тюкавин и Иван Сергеев ни разу не провели вместе на поле ни одной минуты. В двух матчах Российской Премьер-Лиги, в которых выходил Тюкавин, он заменял Сергеева. В игре Кубка России с «Сочи» (4:0), когда Константин выходил в стартовом составе и провёл 60 минут, Иван появился на поле лишь в концовке.

Отметим, Тюкавин недавно восстановился после тяжёлой травмы передней крестообразной связки правого колена, полученной в матче 19-го тура РПЛ сезона-2024/2025 с «Ростовом» (1:1). Всего на его счету один мяч в трёх играх во всех турнирах. Сергеев пополнил состав бело-голубых минувшим летом. В активе форварда 14 матчей во всех турнирах: четыре гола и две результативные передачи.

