«В Европе наоборот». Семшов назвал главную проблему атакующих футболистов в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов назвал главную проблему атакующих футболистов Российской Премьер-Лиги, сравнив с игроками из Европы.

«В нашем футболе есть общая проблема: атакующие игроки зачастую не отрабатывают в обороне. Они думают, что, если ты нападающий, ты должен всё время атаковать. В Европе наоборот. Там при исполнении углового или подаче со штрафного даже атакующие игроки маленького роста полностью отрабатывают при обороне ворот и зачастую выгребают мячи в подкатах. У нас многие думают, что можно не добегать до своих ворот», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17).

Материалы по теме Карпин отреагировал на вопрос о совместимости на поле Тюкавина и Сергеева

ТОП-5 фактов о российском футболе: