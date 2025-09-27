Скидки
Главная Футбол Новости

Адиев рассказал, почему провалился план «Крыльев Советов» сыграть с «Динамо» в длинный пас

Адиев рассказал, почему провалился план «Крыльев Советов» сыграть с «Динамо» в длинный пас
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о тактике команды в проигранном домашнем матче 10-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9'     0:2 Бителло – 24'     0:3 Сергеев – 34'     1:3 Ахметов – 59'     2:3 Гальдамес – 88'    

«В два больших форварда был замысел, хотелось чуть больше силы добавить при стандартах и у наших ворот, и у чужих ворот. Плюс чтобы из-под больших форвардов и Олейников находил больше простора. По большому счёту, всё было сделано под Олейникова — ему развязать руки в глубине, чтобы он мог появляться и слева и справа.

Знаете, у нас такая команда — в центре поля играют футболисты, которые хотят играть на мяче, и тяжело их переучить, чтобы мы играли длиннее. Хотя мы это говорили: в ситуации под давлением у нас есть дальняя точка, большой форвард, мы должны увеличить число длинных передач, отсюда и Олейников мог бы получать свой манёвр, кода идёт сброс. Но всё равно мы очень много играем внизу и периодически подсовываем этот мяч друг другу, и здесь сопернику даём определённые шансы», — приводит слова Адиева пресс-служба «Крыльев Советов».

К 34-й минуте игры самарцы уступали «Динамо» со счётом 0:3. В перерыве Магомед Адиев выпустил вместо нападающего Владимира Игнатенко атакующего полузащитника Ильзата Ахметова, который во втором тайме оформил «гол+пас» и позволил «Крыльям Советов» сократить отставание до минимума.

