Комментатор Минин рассказал, в какой момент начал болеть за Андрея Талалаева

Известный комментатор Станислав Минин опубликовал пост в своём телеграм-канале, в котором рассказал, в какой момент начал болеть за российского тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева.

«В российском футболе я болею за тренеров. За Андрея Викторовича — с тех пор, как мы в 8-16-й комнате вспоминали, какой крутой был матч «Сассуоло» — «Эмполи». Спустя полгода после матча. И сейчас мы, кажется, друг другу рады, когда вдруг видимся. Пишу «кажется», потому что за Андрея Викторовича ручаться же не могу, да и примазываться не люблю. Но я-то ему точно рад. И рад, что в «Балтике» узнаю черты команд Бьелсы, Гаспа [Джан Пьеро Гасперини], Юрича», — написал Минин в своём телеграм-канале.

После девяти туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 17 набранных очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.

ТОП-5 фактов о российском футболе: