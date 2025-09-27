Карпин высказался о возможной ротации в грядущем матче Кубка России с «Краснодаром»
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился мыслями о возможной ротации в предстоящем матче Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром».
— В ближайшем матче команда сыграет с «Краснодаром» в Кубке. Насколько большой будет ротация состава?
— Мы играем через три дня на четвёртый, а потом ещё игра с «Локомотивом». Ротация, конечно, будет. Насколько она будет большой, посмотрим по состоянию игроков. Понятно, что такой масштабной, как в первых турах, она не будет, — приводит слова Карпина официальный сайт бело-голубых.
Матч состоится 30 сентября в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Начало — в 20:30 мск.
