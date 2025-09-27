Скидки
Карпин высказался о возможной ротации в грядущем матче Кубка России с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился мыслями о возможной ротации в предстоящем матче Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром».

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
— В ближайшем матче команда сыграет с «Краснодаром» в Кубке. Насколько большой будет ротация состава?
— Мы играем через три дня на четвёртый, а потом ещё игра с «Локомотивом». Ротация, конечно, будет. Насколько она будет большой, посмотрим по состоянию игроков. Понятно, что такой масштабной, как в первых турах, она не будет, — приводит слова Карпина официальный сайт бело-голубых.

Матч состоится 30 сентября в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Начало — в 20:30 мск.

