Магомед Адиев отреагировал на вопрос о ранних пропущенных голах «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев ответил на вопрос о быстром пропущенном голе в проигранном домашнем матче 10-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:3) и в предыдущих играх.

— Второй матч подряд и примерно половину в этом сезоне «Крылья» пропускают в первые 15 минут. Как вы думаете, с чем это связано и как это исправить?

— Раз мы пропускаем, что мне об этом говорить? Всегда же важны поступки. С моей стороны нет этих поступков — значит, на сегодняшний день я не решил эту проблему. Будем искать другие выходы, — приводит слова Адиева пресс-служба «Крыльев Советов».

В матче с московским «Динамо» «Крылья Советов» пропустили первый гол на девятой минуте. В предыдущей домашней игре самарцев в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:2) первый гол в ворота волжан состоялся на 14-й минуте.

Видео: Самые быстрые отставки тренеров в футболе