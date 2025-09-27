Скидки
Магомед Адиев отреагировал на вопрос о ранних пропущенных голах «Крыльев Советов»

Магомед Адиев отреагировал на вопрос о ранних пропущенных голах «Крыльев Советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев ответил на вопрос о быстром пропущенном голе в проигранном домашнем матче 10-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:3) и в предыдущих играх.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9'     0:2 Бителло – 24'     0:3 Сергеев – 34'     1:3 Ахметов – 59'     2:3 Гальдамес – 88'    

— Второй матч подряд и примерно половину в этом сезоне «Крылья» пропускают в первые 15 минут. Как вы думаете, с чем это связано и как это исправить?
— Раз мы пропускаем, что мне об этом говорить? Всегда же важны поступки. С моей стороны нет этих поступков — значит, на сегодняшний день я не решил эту проблему. Будем искать другие выходы, — приводит слова Адиева пресс-служба «Крыльев Советов».

В матче с московским «Динамо» «Крылья Советов» пропустили первый гол на девятой минуте. В предыдущей домашней игре самарцев в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:2) первый гол в ворота волжан состоялся на 14-й минуте.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Самые быстрые отставки тренеров в футболе

Адиев рассказал, почему провалился план «Крыльев Советов» сыграть с «Динамо» в длинный пас
