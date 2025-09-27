Скидки
Генич: «Спартак» может выиграть у «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА, но Станкович обречён

Известный футбольный комментатор, спортивный журналист и телеведущий Константин Генич поделился мыслями о причине, по которой московский «Спартак» не сможет стать чемпионом Российской Премьер-Лиги.

«Отдельно взятый матч «Спартак» выиграет у любого соперника: у «Зенита», «Краснодара», ЦСКА. Всё зависит от настроя и того, как пойдёт игра. Но на дистанции, если у вас стоит задача стать чемпионом, Станкович обречён. Семь туров осенью в прошлом сезоне влюбили всех в Станковича», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

После девяти туров Мир РПЛ нынешнего сезона «Спартак» под руководством Деяна Станковича набрал 15 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Первое место в чемпионате России занимает «Краснодар», набравший 19 очков.

