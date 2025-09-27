ФИФА отстранила игрока из клуба Ла Лиги и ещё 6 малазийцев на год за подделку документов

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила на 12 месяцев семерых футболистов сборной Малайзии за подделку документов, сообщается на сайте организации. Среди них — защитник испанского «Алавеса» Факундо Гарсес.

Под санкции также попали Габриэль Фелипе, Родриго Ольгадо, Иманоль Мачука, Жоау Фигейреду, Йон Ирасабаль и Эктор Алехандро Хевель Серрано. Все игроки имеют аргентинские, испанские, бразильские и нидерландские корни. По версии ФИФА, федерация подала запросы на допуск игроков к соревнованиям, представив при этом поддельные документы, чтобы заявить вышеуказанных футболистов. Все они были включены в состав на матч третьего раунда квалификации Кубка Азии с Вьетнамом (4:0) и выходили на поле в ходе встречи.

Каждому спортсмену запрещено участвовать в любой деятельности, связанной с футболом, в течение 12 месяцев. Кроме того, им назначен штраф по 2 000 швейцарских франков (около € 2,1 тыс.) каждому. Ассоциация футбола Малайзии обязана выплатить штраф в размере 350 000 швейцарских франков (примерно € 374 тыс.).

Утверждается, что у игроков и федерации есть 10 дней, чтобы подать апелляцию. Решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете ФИФА.

