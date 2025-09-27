Магомед Адиев: даже уступая 0:3, «Крылья Советов» играли с «Динамо» нормальный тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал игру своей команды в первом тайме домашнего матча 10-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:3). К перерыву волжане уступали гостям со счётом 0:3.

«Возможно, для кого-то это будет смешно, но даже проигрывая 0:3, мы, я считаю, нормальный тайм играли. Мы просто свои голы, которые у нас были в первом тайме, выходы один в один — мы их просто не реализовали. Соперник — реализовал. Плюс этот стандарт очередной — вы видите, у нас там есть и насыщенность, но эти все отскоки почему-то уже который раз приходят к сопернику, который завершает», — приводит слова Адиева пресс-служба «Крыльев Советов».

К 34-й минуте игры самарцы уступали «Динамо» со счётом 0:3. В перерыве Магомед Адиев выпустил вместо нападающего Владимира Игнатенко атакующего полузащитника Ильзата Ахметова, который во втором тайме оформил «гол+пас» и позволил «Крыльям Советов» сократить отставание до минимума.

