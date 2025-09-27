Скидки
Главная Футбол Новости

Магомед Адиев: даже уступая 0:3, «Крылья Советов» играли с «Динамо» нормальный тайм

Магомед Адиев: даже уступая 0:3, «Крылья Советов» играли с «Динамо» нормальный тайм
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал игру своей команды в первом тайме домашнего матча 10-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:3). К перерыву волжане уступали гостям со счётом 0:3.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9'     0:2 Бителло – 24'     0:3 Сергеев – 34'     1:3 Ахметов – 59'     2:3 Гальдамес – 88'    

«Возможно, для кого-то это будет смешно, но даже проигрывая 0:3, мы, я считаю, нормальный тайм играли. Мы просто свои голы, которые у нас были в первом тайме, выходы один в один — мы их просто не реализовали. Соперник — реализовал. Плюс этот стандарт очередной — вы видите, у нас там есть и насыщенность, но эти все отскоки почему-то уже который раз приходят к сопернику, который завершает», — приводит слова Адиева пресс-служба «Крыльев Советов».

К 34-й минуте игры самарцы уступали «Динамо» со счётом 0:3. В перерыве Магомед Адиев выпустил вместо нападающего Владимира Игнатенко атакующего полузащитника Ильзата Ахметова, который во втором тайме оформил «гол+пас» и позволил «Крыльям Советов» сократить отставание до минимума.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Гладышев подписал контракт с «Динамо» до 2030 года

