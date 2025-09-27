Скидки
Гвардиола высказался об игре Хусанова справа в защите, упомянув Уокера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре защитника Абдукодира Хусанова на позиции правого защитника. Ранее основным игроком в этом амплуа долгое время был англичанин Кайл Уокер, который покинул команду зимой 2025 года.

«Нынешние игроки должны действовать в той же манере игры, что была у Уокера? Нет. Я бы хотел, чтобы у нас оставались все прежние игроки, они нам очень помогали, но так бывает — люди уходят. У каждого должна быть своя карьера. Делайте свою работу, применяя свои навыки, живите как профессионалы, играйте один или три матча в неделю — это то, что требуют клубы.

Игра Хусанова справа? Пока не могу сказать. Я доволен Абдукодиром — он недавно играл [справа]. Также на этой позиции могут появиться Матеус Нунес, Рико Льюис или даже Джон Стоунз. С этой точки зрения всё в порядке, но я не знаю, ищет ли клуб ещё кого-то на эту позицию», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

Хусанов выступает за «Манчестер Сити» с января 2025 года. За всё время защитник сборной Узбекистана провёл в английском клубе 15 матчей, забив один гол.

