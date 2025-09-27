«Дурака валяли». Ветеран ЦСКА рассказал, что его насторожило в матче армейцев с «Сочи»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался об игре армейцев в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1) в контексте предстоящей встречи 10-го тура соревнований с калининградской «Балтикой».
«Меня немного насторожила игра с «Сочи». Выиграли — хорошо, забили три мяча, но они были нерабочие. Последний — с ошибки на последних секундах, если бы не пенальти — возились бы очень долго. Такие проблемы нужно решать сразу и в первом тайме. Не дурака валять, раскачиваться. По итогу в первом получили. У «Балтики», конечно, ребята посерьёзнее, идут на третьем месте. Успокаивает то, что была хорошая игра с «Краснодаром». Здесь нужно серьёзно настраиваться. Если получится — выиграем», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.
ЦСКА и «Балтика» встретятся в матче 10-го тура РПЛ 28 сентября. Красно-синие набрали 18 очков в девяти матчах и находятся на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. «Балтика» с 17 очками занимает третью строчку турнирной таблицы, калининградцы не потерпели в текущем чемпионате ни одного поражения.
Главные футбольные дерби России:
- 27 сентября 2025
-
05:42
-
05:36
-
04:52
-
04:43
-
04:22
-
04:11
-
03:39
-
03:09
-
03:02
-
02:56
-
02:51
-
02:46
-
02:35
-
02:22
-
01:57
-
01:53
-
01:35
-
00:50
-
00:41
-
00:40
-
00:31
-
00:30
-
00:20
-
00:18
-
00:06
-
00:00
- 26 сентября 2025
-
23:54
-
23:44
-
23:40
-
23:24
-
23:17
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:55