Хайденхайм — Аугсбург. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Дурака валяли». Ветеран ЦСКА рассказал, что его насторожило в матче армейцев с «Сочи»

«Дурака валяли». Ветеран ЦСКА рассказал, что его насторожило в матче армейцев с «Сочи»
Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв высказался об игре армейцев в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1) в контексте предстоящей встречи 10-го тура соревнований с калининградской «Балтикой».

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'     1:1 Обляков – 58'     1:2 Обляков – 68'     1:3 Кисляк – 90+6'    
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Меня немного насторожила игра с «Сочи». Выиграли — хорошо, забили три мяча, но они были нерабочие. Последний — с ошибки на последних секундах, если бы не пенальти — возились бы очень долго. Такие проблемы нужно решать сразу и в первом тайме. Не дурака валять, раскачиваться. По итогу в первом получили. У «Балтики», конечно, ребята посерьёзнее, идут на третьем месте. Успокаивает то, что была хорошая игра с «Краснодаром». Здесь нужно серьёзно настраиваться. Если получится — выиграем», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

ЦСКА и «Балтика» встретятся в матче 10-го тура РПЛ 28 сентября. Красно-синие набрали 18 очков в девяти матчах и находятся на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» одно очко. «Балтика» с 17 очками занимает третью строчку турнирной таблицы, калининградцы не потерпели в текущем чемпионате ни одного поражения.

