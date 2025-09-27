«На наших идиотов нельзя не орать». Ветеран ЦСКА объяснил эмоциональность Талалаева

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мыслями об эмоциональности главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в преддверии матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги, где калининградская команда в Москве сыграет с армейцами.

«Ну кричит он там, на поле, на лавке у себя, всё правильно. На наших идиотов нельзя не орать. Абсолютно не соображают на футбольном поле! Игроки чувствуют какое-то напряжение, потому что Талалаев их заводит. Отсюда хорошее движение. Чувствуют, что за ними следит всё время тренер и, если что, влепит как следует или посадит на лавку. Естественно, физики иногда уже калининградцам не хватает. Каждый из игроков про себя думает: «Я лучше передохну, немного устал, но тренеру об этом не скажу», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

«ЦСКА» и «Балтика» проведут матч 28 сентября. По итогам девяти туров у ЦСКА 18 очков. Команда Фабио Челестини располагается на второй строчке, отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Балтика» с 17 очками идёт третьей и пока не потерпела ни одного поражения в текущем чемпионате.