Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Аугсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«На наших идиотов нельзя не орать». Ветеран ЦСКА объяснил эмоциональность Талалаева

«На наших идиотов нельзя не орать». Ветеран ЦСКА объяснил эмоциональность Талалаева
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мыслями об эмоциональности главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в преддверии матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги, где калининградская команда в Москве сыграет с армейцами.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ну кричит он там, на поле, на лавке у себя, всё правильно. На наших идиотов нельзя не орать. Абсолютно не соображают на футбольном поле! Игроки чувствуют какое-то напряжение, потому что Талалаев их заводит. Отсюда хорошее движение. Чувствуют, что за ними следит всё время тренер и, если что, влепит как следует или посадит на лавку. Естественно, физики иногда уже калининградцам не хватает. Каждый из игроков про себя думает: «Я лучше передохну, немного устал, но тренеру об этом не скажу», — приводит слова Пономарёва издание News.ru.

«ЦСКА» и «Балтика» проведут матч 28 сентября. По итогам девяти туров у ЦСКА 18 очков. Команда Фабио Челестини располагается на второй строчке, отстаёт от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Балтика» с 17 очками идёт третьей и пока не потерпела ни одного поражения в текущем чемпионате.

Материалы по теме
«Дурака валяли». Ветеран ЦСКА рассказал, что его насторожило в матче армейцев с «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android