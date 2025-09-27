Скидки
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» впервые в сезоне выиграло три матча подряд

Московское «Динамо» впервые в сезоне выиграло три матча подряд
Комментарии

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд во всех турнирах. 26 сентября бело-голубые выиграли выездной матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9'     0:2 Бителло – 24'     0:3 Сергеев – 34'     1:3 Ахметов – 59'     2:3 Гальдамес – 88'    

До этого подопечные Валерия Карпина 17 сентября разгромили в гостях «Сочи» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (4:0), а 21 сентября также на выезде победили «Оренбург» (3:1) в игре 9-го тура РПЛ.

Это первая трёхматчевая победная серия «Динамо» в текущем сезоне-2025/2026. До этого лучшим результатом бело-голубых были два выигранных матча подряд.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Самая крупная победа «Динамо»

