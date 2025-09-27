Московское «Динамо» впервые в сезоне выиграло три матча подряд

Московское «Динамо» одержало третью победу подряд во всех турнирах. 26 сентября бело-голубые выиграли выездной матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» со счётом 3:2.

До этого подопечные Валерия Карпина 17 сентября разгромили в гостях «Сочи» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (4:0), а 21 сентября также на выезде победили «Оренбург» (3:1) в игре 9-го тура РПЛ.

Это первая трёхматчевая победная серия «Динамо» в текущем сезоне-2025/2026. До этого лучшим результатом бело-голубых были два выигранных матча подряд.

