Московское «Динамо» впервые в сезоне выиграло три матча подряд
Московское «Динамо» одержало третью победу подряд во всех турнирах. 26 сентября бело-голубые выиграли выездной матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9' 0:2 Бителло – 24' 0:3 Сергеев – 34' 1:3 Ахметов – 59' 2:3 Гальдамес – 88'
До этого подопечные Валерия Карпина 17 сентября разгромили в гостях «Сочи» в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (4:0), а 21 сентября также на выезде победили «Оренбург» (3:1) в игре 9-го тура РПЛ.
Это первая трёхматчевая победная серия «Динамо» в текущем сезоне-2025/2026. До этого лучшим результатом бело-голубых были два выигранных матча подряд.
Видео: Самая крупная победа «Динамо»
