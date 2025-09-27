Тренер «Атлетико» Диего Симеоне назвал решающий фактор грядущего дерби с «Реалом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 7-го тура Ла Лиги против «Реала».

«Что касается изменений в «Реале», я не самый компетентный человек, чтобы это комментировать. Что касается тренеров, я не считаю, что мы определяющие. Самое ценное и важное в игре — это футболисты, и именно они создают разницу.

Когда начинается матч, дистанции в турнирной таблице не заметны. Это будет матч с борьбой в центре поля, где решающими будут переходы из обороны в атаку. Я вижу этот матч именно так.

У нас восемь новых игроков, которые присоединились в начале сезона, и ещё семеро — в предыдущем. Мы находимся в процессе формирования команды и стремимся стать лучше. Мы сделали хорошие вещи в этом процессе и надеемся улучшаться из матча в матч», — приводит слова тренера AS.

Напомним, матч «Атлетико» — «Реал» начнётся завтра, 28 сентября в 17:15 мск.

