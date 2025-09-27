Скидки
Лорьян — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Есть идея, но я не знаю, как она реализуется». Аморим высказался о следующем матче «МЮ»

«Есть идея, но я не знаю, как она реализуется». Аморим высказался о следующем матче «МЮ»
Аудио-версия:
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выразил стремление к тому, чтобы его команда демонстрировала большую стабильность в результатах.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Чтобы действительно прогрессировать, нужно побеждать на регулярной основе. Чувствуете ли вы уверенность в том, что команда способна на это? Ведь многие болельщики пока сомневаются, что «Юнайтед» сможет провести два сильных матча подряд…

– Я бы не стал говорить, что дело в «качестве игры», потому что в этом сезоне мы уже показывали хорошие отрезки. Но я понимаю болельщиков — они переживают, ведь никогда не знаешь, чего ожидать в следующем матче. Честно сказать, у меня есть идея, но я не знаю, как она реализуется, хоть я и главный тренер.

Мы уже долго находимся в нестабильной ситуации, и сейчас лучший подход — воспринимать каждую игру как решающую. Не стоит загадывать наперёд. Да, это всего лишь пара матчей для клуба такого масштаба, как «МЮ», но в текущих условиях каждый следующий поединок — самый важный.

Я понимаю скепсис фанатов. Но пришло время менять это восприятие и показывать на поле ту концентрацию и самоотдачу, которая необходима, — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

Сегодня, в рамках 6-го тура АПЛ, «МЮ» сыграет в гостях с «Брентфордом». В прошлом туре команда одолела «Челси».

«Манчестер Юнайтед» намерен отпустить трёх игроков бесплатно летом — The Sun
Новости. Футбол
