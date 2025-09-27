Тренер «Реала» Хаби Алонсо оценил игру 18-летнего новичка Франко Мастантуоно

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мыслями о новичке команды аргентинце Франко Мастантуоно.

«У него очень много положительных качеств. Учитывая его возраст и то, что он всего чуть больше месяца назад приехал в новую страну, новую лигу и в большой клуб, он адаптировался очень хорошо.

Мне нравится его мастерство и характер, конечно, но ещё больше – то, насколько он конкурентный. У него много энергии. Его нужно направлять, он должен усваивать новые идеи, но этот конкурентный ген является фундаментальным для нашей команды. Я очень рад, что его купили, и мы будем наслаждаться его игрой еще долгое время», – приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского клуба.

В текущем сезоне Мастантуоно сыграл за «Реал» шесть матчей во всех турнирах, в которых отменился одним голом.

