Анчелотти раскрыл, как Абрамович уволил его из «Челси» 14 лет назад, даже не поговорив

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в своей новой автобиографии «Мечта — победа в Лиге чемпионов» рассказал подробности увольнения из «Челси» в 2011 году, который на тот момент принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу.

«Я понимал, что мои прежние достижения смогут завести меня только до определённого уровня. Абрамович ясно дал понять: он хочет, чтобы я выиграл Лигу чемпионов с «Челси» и чтобы у команды появилось собственное лицо на поле. Но теперь я работал на русского олигарха, от которого, как я вдруг понял, ожидалось, что всё всегда будет идти идеально.

А если что-то шло не так — он хотел знать, почему. И моя работа заключалась в том, чтобы давать ответы. Именно тогда я впервые почувствовал, что над моим временем в клубе сгущаются тучи. После победы «Интера» над «Челси» в двух матчах моего первого сезона на следующее утро Абрамович приехал на базу, требуя объяснений. Что пошло не так?

Я никогда не испытывал такого давления даже со стороны Берлускони. Он был требовательным владельцем, иногда покупал игроков, которые мне были не нужны, и ждал, что я встрою их в состав или буду спорить по поводу тактики. Но большую часть времени он был премьер-министром Италии, и у него просто не было возможности заниматься микроменеджментом. У него были дела поважнее.

На следующий день Абрамович разговаривал не только со мной, но и со всей командой. Моя проблема заключалась в том, что триумф Моуринью сильно навредил моим отношениям с владельцем. Я должен был стать противоположностью Моуринью — спокойным, уравновешенным, способным стабилизировать команду после всех драм. С точки зрения Абрамовича, Моуринью должен был быть уже «отыгранной картой». Но всё пошло не по сценарию. И это стало ударом по самолюбию владельца.

По мнению Абрамовича, главным критерием моей успешности были выступления в Европе. И именно Лига чемпионов стоила мне работы. «Манчестер Юнайтед» выбил нас в четвертьфинале — в матче, где я заменил любимца владельца в перерыве.

Накануне ответной встречи Абрамович предупредил игроков: если мы не победим — будут перемены. А потом сказал мне, что в случае поражения я могу даже не приходить на следующий день. Торрес явно испытывал проблемы с уверенностью, и цена трансфера давила на него. В раздевалке Абрамович очень чётко дал понять, что означает это поражение.

Что случилось дальше — было неизбежным. Торрес был его личным решением, и моя замена испанца была прямым вызовом владельцу. В тот момент я на миг забыл, что в конечном счёте тренер не может победить владельца.

Возможно, Абрамович действительно был прав, что отпустил меня. В следующем сезоне «Челси» наконец-то выиграл Лигу чемпионов — хотя и уволил моего преемника спустя полгода после этого. А что касается меня — я вспоминаю каждый день в «Челси» как хороший», — приводит слова Анчелотти The Sun.

Источник, ссылаясь на слова Анчелотти, также сообщает, решение об увольнении последовало сразу после финального матча сезона — поражения от «Эвертона» в 2011 году. Генеральный директор Рон Гурлей сообщил Анчелотти об этом прямо в коридоре, вскоре после того как тот сам сказал прессе, что ожидает подобного исхода.

Абрамович лично с ним так и не поговорил, но игроки отреагировали с уважением — Эшли Коул, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба устроили тренеру прощальный ужин в Лондоне, который тот назвал «незабываемым».

Карло Анчелотти прибыл в Бразилию

