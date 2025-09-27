Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Ростов — Краснодар: во сколько матч 10-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Ростов» — «Краснодар»: во сколько матч 10-го тура РПЛ, где смотреть онлайн
Сегодня, 27 сентября, продолжится 10-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Ростове-на-Дону на поле «Ростов Арены» состоится южное дерби — матч между географическими соседями по Югу России «Ростовом» и «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 10-го тура действующий чемпион России «Краснодар» находится на первом месте с 19 очками в девяти матчах, чёрно-зелёные на одно очко опережают своего ближайшего преследователя ЦСКА. В активе «Ростова» девять очков в девяти играх и 11-е место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: «Ростов» празднует выход в Суперфинал Кубка России

Александр Гришин: если бы игра с «Ростовом» была в Краснодаре, я бы поставил на «быков»
