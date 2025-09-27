Гарри Кейн может перейти в «Реал» или «Барселону» — Sport Bild

Центральный нападающий «Баварии» Гарри Кейн может покинуть команду, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, контракт 32-летнего англичанина содержит пункт о выкупе в размере менее € 68 млн, если Кейн захочет уйти летом 2026-го. Сообщается, что «Реал» и «Барселона» серьёзно рассматривают возможность подписания Гарри грядущим летом.

Напомним, Кейн забил 100 голов за «Баварию» в 104 матчах — быстрее всех в топ-5 лигах в XXI веке. Свой сотый мяч он забил в ворота «Вердера» вчера, 26 сентября. В этом сезоне у Кейна 14 голов и три ассиста в семи матчах за клуб во всех турнирах.

