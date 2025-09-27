Скидки
Президент «Бенфики» раскрыл неожиданно низкую зарплату и клаусулу Жозе Моуринью

Президент «Бенфики» Руй Кошта прокомментировал уровень заработной платы главного тренера команды Жозе Моуринью.

«Я даже не имею права разглашать, сколько он зарабатывает. А вы спрашивали о зарплатах тренеров «Порту» или «Спортинга»? Почему это должно волновать именно в нашем случае? Наставник такого уровня стоит определённых денег. Он был доступен на рынке — но при этом остаётся одним из самых титулованных и уважаемых специалистов в мире.

Я не считаю корректным выходить в эфир и обсуждать зарплату своего тренера. Контракт у него солидный, но не выходит за рамки, например, тех условий, на которых у нас работал Роджер Шмидт.

Три миллиона евро «чистыми» в первый сезон и четыре — во второй? Примерно так. Это самая скромная зарплата, которую получал Моуринью с тех пор, как он покинул Португалию. Его желание возглавить «Бенфику» убедило меня в том, что именно сейчас он — идеальный выбор для клуба.

Жозе очень тонко почувствовал момент: он принял предложение и согласился на крайне редкую опцию — клаусулу, позволяющую расторгнуть контракт за сумму, меньше половины его годового оклада. Это было невероятно важное решение в контексте текущей ситуации клуба. Такой шаг говорит о его уважении к «Бенфике» и понимании обстоятельств», — приводит слова Кошты A Bola.

Напомним, с Моуринью «Бенфика» в этом сезоне провела три матча, в которых одержала две победы и один раз сыграла вничью.

Сумасшествие фанатов «Бенфики» после игры с «Карабахом»

