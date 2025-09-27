Тренер «Монако» сделал заявление о ситуации с возвращением не игравшего 2 года Поля Погба

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высказался о ситуации с возвращением в футбол полузащитника Поля Погба.

«С Полем мы постепенно увеличиваем его нагрузку на тренировках. Мы в процессе восстановления. Ему потребовалось три месяца, и мы всё ближе и ближе», – приводит слова тренера Get French Football News.

Напомним, французский хавбек этим летом перешёл в «Монако» в статусе свободного агента после окончания дисквалификации за употребление допинга. Погба является победителем Лиги Европы, четырёхкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем Кубка Италии. В составе сборной Франции игрок становился победителем ЧМ-2018 в России, чемпионом Лиги наций УЕФА и вице-чемпионом Европы.

