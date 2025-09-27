Скидки
Тренер «Ноттингем Форест» Постекоглу оценил решение арендовать Александра Зинченко

Новый главный тренер «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу поделился мнением об аренде Александра Зинченко из «Арсенала».

«Приглашение Зинченко – это блестящее решение для нас. Потеря Олы Айны стала огромным ударом, и мы остались бы с серьёзным дефицитом фулбеков, если бы нам не позволили привлечь Александра. Я очень рад, что в правило внесли поправку.

Он будет чрезвычайно важным. Уже сейчас видно, что это игрок высокого качества, с опытом выступлений на самом высоком уровне европейского футбола, так что прекрасно, что он у нас», – приводит слова Постекоглу ВВС.

Напомним, Зинченко уже успел провести три полных матча за «Форест», в которых не отметился результативными действиями.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

