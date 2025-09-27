Скидки
Тулуза — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Портал FourFourTwo составил топ-10 «ограблений» с наградой «Золотой мяч» в истории футбола

Портал FourFourTwo составил топ-10 «ограблений» с наградой «Золотой мяч» в истории футбола
Известный британский портал FourFourTwo составил рейтинг самых противоречивых решений в истории награждения «Золотым мячом».

Топ-10 «ограблений» в истории «Золотого мяча» по версии портала FourFourTwo:

  1. Роберт Левандовски должен был получить награду в 2021 году вместо Лионеля Месси или в 2020 году, когда награда не вручалась из-за пандемии.
  2. Тьерри Анри должен был получить награду в 2003 году вместо Павела Недведа или в 2004-м вместо Андрея Шевченко.
  3. Уэсли Снейдер должен был получить награду в 2010 году вместо Лионеля Месси.
  4. Эрлинг Холанд должен был получить награду в 2023 году вместо Лионеля Месси.
  5. Франк Рибери должен был получить награду в 2013 году вместо Криштиану Роналду.
  6. Вирджил ван Дейк должен был получить награду в 2019 году вместо Лионеля Месси.
  7. Криштиану Роналду, Мохамед Салах или Антуан Гризманн должны были получить награду в 2018 году вместо Луки Модрича.
  8. Оливер Кан или Рауль Гонсалес должны были получить награду в 2001 году вместо Майкла Оуэна.
  9. Ференц Пушкаш должен был получить награду в 1960 году вместо Луиса Суареса.
  10. Джанлуиджи Буффон должен был получить награду в 2006 году вместо Фабио Каннаваро.

Напомним, несколько дней назад «Золотой мяч» получил вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

В Париже празднуют завоёванный Усманом Дембеле «Золотой мяч»

