Главная Футбол Новости

Лионель Месси эмоционально отреагировал на грядущее завершение карьеры Серхио Бускетса

Лионель Месси эмоционально отреагировал на грядущее завершение карьеры Серхио Бускетса
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский нападающий и капитан американского «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на решение испанского полузащитника и одноклубника Серхио Бускетса завершить карьеру в конце этого сезона.

«Вместе почти с самого начала и до конца… Было большой честью наслаждаться твоим футболом, Буси. И у нас ещё осталось немного времени», — написал Месси на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, Месси и Бускетс провели 13 полных сезонов вместе в составе молодёжной и основной команд «Барселоны». Также футболисты провели один полный сезон в «Интер Майами».

Бускетс является одним из самых титулованных футболистов в истории мирового футбола. У него более 30 трофеев.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» — «Бостон»

