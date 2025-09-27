«Зенит» — «Оренбург»: во сколько матч 10-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

Сегодня, 27 сентября, продолжится 10-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоится матч между «Зенитом» и «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ», «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 10-го тура петербуржцы находятся на пятом месте, набрав 16 очков в девяти матчах. В копилке «Оренбурга» семь очков после девяти матчей, уральцы занимают 13-е место, находясь в зоне стыковых матчей.

Видео: Игроки «Зенита» посетили фанатскую трибуну