Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, состоятся три четыре матча в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 27 сентября (время московское):

14:00. «Ахмат» — «Акрон»;

16:30. «Локомотив» — «Рубин»;

19:00. «Ростов» — «Краснодар».

19:30. «Зенит» — «Оренбург».

После девяти туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На второй строчке располагается ЦСКА, заработавший 18 очков. Замыкает тройку лидеров «Балтика» с 17 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (1), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

