Стала известна позиция Араухо по поводу будущего на фоне слухов об уходе из «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо намерен продолжить карьеру в стане сине-гранатовых не только до конца нынешнего сезона, но и до окончания срока его контракта в 2031 году. Более того, футболист был бы рад завершить свою карьеру в каталонском клубе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Араухо мечтает выиграть Лигу чемпионов вместе с «Барселоной».

Подчёркивается, что уругваец считает, что по стилю игры и по характеру похож на экс-капитана сине-гранатовых Карлеса Пуйоля.

По условиям нового контракта Араухо мог покинуть «Барселону» минувшим летом за € 65 млн, однако защитник не рассматривал подобный вариант. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля», «Челси» и «Тоттенхэма».

