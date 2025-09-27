Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 6-го тура чемпионата Англии по футболу 2025/2026

Расписание матчей 6-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 сентября, матчем «Арсенал» — «Ноттингем Форест» стартует 4-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 6-го тура английской Премьер-лиги (время московское)

Суббота, 27 сентября:

14:30. «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»;
17:00. «Манчестер Сити» — «Бёрнли»;
17:00. «Лидс Юнайтед» — «Борнмут»;
17:00. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»;
17:00. «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
19:30. «Ноттингем Форест» — «Сандерленд»;
22:00. «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон».

Воскресенье, 28 сентября:

16:00. «Астон Вилла» — «Фулхэм»;
18:30. «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»;
22:00. «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед».

После пяти туров первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Ливерпуль», набравший 15 очков. На второй строчке располагается «Арсенал» (10), тройку лидеров замыкает «Тоттенхэм» (10).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Топ-матчи субботы: Дзюба против Черчесова, дерби Мадрида, хоккей и теннис
Топ-матчи субботы: Дзюба против Черчесова, дерби Мадрида, хоккей и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android