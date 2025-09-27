Расписание матчей 6-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 12 сентября, матчем «Арсенал» — «Ноттингем Форест» стартует 4-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 6-го тура английской Премьер-лиги (время московское)
Суббота, 27 сентября:
14:30. «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»;
17:00. «Манчестер Сити» — «Бёрнли»;
17:00. «Лидс Юнайтед» — «Борнмут»;
17:00. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»;
17:00. «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
19:30. «Ноттингем Форест» — «Сандерленд»;
22:00. «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон».
Воскресенье, 28 сентября:
16:00. «Астон Вилла» — «Фулхэм»;
18:30. «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»;
22:00. «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед».
После пяти туров первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Ливерпуль», набравший 15 очков. На второй строчке располагается «Арсенал» (10), тройку лидеров замыкает «Тоттенхэм» (10).