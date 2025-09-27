Расписание матчей 6-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 12 сентября, матчем «Арсенал» — «Ноттингем Форест» стартует 4-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 6-го тура английской Премьер-лиги (время московское)

Суббота, 27 сентября:

14:30. «Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»;

17:00. «Манчестер Сити» — «Бёрнли»;

17:00. «Лидс Юнайтед» — «Борнмут»;

17:00. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»;

17:00. «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;

19:30. «Ноттингем Форест» — «Сандерленд»;

22:00. «Тоттенхэм Хотспур» — «Вулверхэмптон».

Воскресенье, 28 сентября:

16:00. «Астон Вилла» — «Фулхэм»;

18:30. «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал»;

22:00. «Эвертон» — «Вест Хэм Юнайтед».

После пяти туров первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Ливерпуль», набравший 15 очков. На второй строчке располагается «Арсенал» (10), тройку лидеров замыкает «Тоттенхэм» (10).