«Локомотив» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 16:30

Сегодня, 27 сентября, продолжится 10-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Москве на «РЖД Арене» состоится матч между столичным «Локомотивом» и казанским «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 10-го тура железнодорожники находятся на четвёртом месте с 17 очками в девяти матчах. Набравший 15 очков в девяти играх «Рубин» занимает восьмое место, имея поровну турнирных баллов с находящимися выше него московскими «Динамо» и «Спартаком».

