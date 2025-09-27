Скидки
19:30 Мск
Матч-центр:
Футбол Новости

«Локомотив» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 16:30
Сегодня, 27 сентября, продолжится 10-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Москве на «РЖД Арене» состоится матч между столичным «Локомотивом» и казанским «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
В текущей турнирной таблице РПЛ по ходу 10-го тура железнодорожники находятся на четвёртом месте с 17 очками в девяти матчах. Набравший 15 очков в девяти играх «Рубин» занимает восьмое место, имея поровну турнирных баллов с находящимися выше него московскими «Динамо» и «Спартаком».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

