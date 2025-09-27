«Сочи» внёс Владимира Ильина в заявку на сезон РПЛ, известен его игровой номер

«Сочи» внёс нападающего Владимира Ильина в заявку на нынешний сезон Мир РПЛ, сообщается на сайте лиги.

33-летний форвард заявлен за черноморский клуб под 98-м номером. Клуб ещё не объявил о его трансфере.

Ранее источники «Чемпионата» подтвердили информацию Ивана Карпова о том, что контракт «Сочи» с Ильиным будет рассчитан до конца сезона без опции продления.

Последним клубом Ильина был воронежский «Факел». Он выступал за команду с лета 2024 года. Владимир перешёл в воронежский клуб из грозненского «Ахмата». В минувшем сезоне на счету Ильина 28 матчей, четыре забитых мяча и две результативные передачи. Также форвард выступал за «Урал», «Краснодар», «Кубань», «Тосно», «Динамо» Санкт-Петербург и «Калугу».