Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Атлетик» внёс Лапорта в заявку на Лигу чемпионов вместо порвавшего «кресты» футболиста

«Атлетик» из Бильбао внёс испанского защитника Эмерика Лапорта в заявку на матчи Лиги чемпионов, сообщается на сайте клуба.

«Атлетик» добавил Эмерика Лапорта в список А Лиги чемпионов УЕФА. Центральный защитник «Атлетика» заменит Беньята Прадоса, который на длительный срок выбыл из-за травмы.

Это означает, что Лапорт будет доступен Эрнесто Вальверде для предстоящих еврокубковых матчей «Атлетика», — говорится в сообщении.

Прадос ранее перенёс операцию на передней крестообразной связке левого колена.

11 сентября «Атлетик» Бильбао объявил о возвращении 31-летнего Лапорта, подписав с ним контракт до 30 июня 2028 года. Игрок перешёл из «Аль-Насра». В этом сезоне защитник провёл два матча в Ла Лиге.

