Ловчев — о переходе Кузяева в «Рубин»: он и в сборную России может вернуться

Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил подписание казанским «Рубином» контракта с 32-летним экс-полузащитником сборной России Далером Кузяевым.

«Ему нужно набрать форму. Играть он умеет, это без сомнений. Он не звезда первого плана, но надёжный игрок. Он долго не играл, ему надо набрать форму, для «Рубина» это хорошее приобретение. Думаю, он и в сборную может вернуться. Если нас будут возвращать в международные турниры, то Кузяев поможет сборной, он квалифицированный игрок», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

24 сентября официальный телеграм-канал казанского «Рубина» объявил о подписании контракта до конца сезона-2025/2026 с хавбеком Далером Кузяевым, переход осуществлён на правах свободного агента. С июля 2023 года по июнь 2025 года Кузяев выступал за французский «Гавр», до этого футболист провёл шесть сезонов в составе петербургского «Зенита». За сборную России Далер сыграл 51 матч, отметившись тремя голами и семью результативными передачами.

