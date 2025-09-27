«Атлетико» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция матча 7-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 7-го тура испанской Примеры сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести туров чемпионата Испании «матрасники» набрали девять очков и на текущий момент занимают девятое место. «Королевский клуб» заработал 18 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре команда Диего Симеоне победила «Райо Вальекано» со счётом 3:2, а подопечные Хаби Алонсо разгромили «Леванте» со счётом 4:1.

