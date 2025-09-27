«Ахмат» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 14:00

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукулян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После девяти туров чемпионата России команда Станислава Черчесова набрала 12 очков и занимает девятое место в таблице. «Акрон» под руководством Заура Тедеева заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре «Ахмат» на выезде победил «Пари НН» со счётом 2:1, «Акрон» дома сыграл вничью с «Рубином» (2:2).