Брентфорд — Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча 6-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 14:30

«Брентфорд» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча 6-го тура АПЛ начнётся в 14:30
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
После пяти туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима набрал семь очков и занимает 11-е место в таблице. «Брентфорд» заработал четыре очка и располагается на 17-й строчке.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Челси» (2:1), а «Брентфорд» на выезде потерпел поражение от «Фулхэма» (1:3).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
