«Ювентус» выставит Влаховича на трансфер зимой, форвард интересен «МЮ» и «Челси» — LdS

«Ювентус» выставит на трансфер нападающего Душана Влаховича в зимнее трансферное окно, чтобы не потерять его в качестве свободного агента летом 2026 года, когда у него закончится контракт. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» по-прежнему заинтересованы в игроке сборной Сербии. Подчёркивается, что ввиду скорого истечения срока контракта Влаховича итальянскому гранду придётся продать его по низкой цене.

В нынешнем сезоне форвард «Ювентуса» принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

