Сегодня, 27 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукулян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия (вратарь), Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев (капитан), Исмаэл Силва, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.

«Акрон»: Гудиев (вратарь, капитан), Фернандес, Неделчяру, Эсковаль, Пестряков, Кузьмин, Севикян, Марадишвили, Бистрович, Джаковац, Дзюба.

После девяти туров чемпионата России команда Станислава Черчесова набрала 12 очков и занимает девятое место в таблице. «Акрон» под руководством Заура Тедеева заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.