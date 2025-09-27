Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атлетико Мадрид — Реал Мадрид: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Атлетико» — «Реал» Мадрид: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 7-го тура испанской Примеры сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Атлетико» и «Реала» друг с другом:

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч, 12 марта 2025 года, «Атлетико» — «Реал» — 1:0 (2:4 пен.);
Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 4 марта 2025 года, «Реал» — «Атлетико» — 2:1;
Примера, 23-й тур, 8 февраля 2025 года, «Реал» — «Атлетико» — 1:1;
Примера, 8-й тур, 29 сентября 2024 года, «Атлетико» — «Реал» — 1:1;
Примера, 23-й тур, 4 февраля 2024 года, «Реал» — «Атлетико» — 1:1.

С историей личных встреч «Атлетико» и «Реала» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Хаби Алонсо высказался о своём первом дерби Мадрида в качестве тренера

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android