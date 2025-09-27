Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Атлетико» — «Реал» Мадрид: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 7-го тура испанской Примеры сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Атлетико» и «Реала» друг с другом:

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч, 12 марта 2025 года, «Атлетико» — «Реал» — 1:0 (2:4 пен.);

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч, 4 марта 2025 года, «Реал» — «Атлетико» — 2:1;

Примера, 23-й тур, 8 февраля 2025 года, «Реал» — «Атлетико» — 1:1;

Примера, 8-й тур, 29 сентября 2024 года, «Атлетико» — «Реал» — 1:1;

Примера, 23-й тур, 4 февраля 2024 года, «Реал» — «Атлетико» — 1:1.

С историей личных встреч «Атлетико» и «Реала» можно ознакомиться по ссылке.

