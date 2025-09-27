Тюкавин — о матче «Динамо» с «Крыльями»: в начале второго тайма мы могли делать счёт 4:0

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о победе бело-голубых в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:2).
«Первый тайм хорошо играли, в целом матч интересный получился для болельщиков как на стадионе, так и для тех, кто смотрел по телевизору. «Крылья» могли забивать первыми, хорошо, что этого не произошло. В итоге мы забили быстрый гол и в начале второго тайма могли делать счёт 4:0 и заканчивать игру, если бы реализовали свои моменты», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».
Команда Валерия Карпина набрала 15 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева с 12 очками занимают 10-е место.
В следующем туре 4 октября «Динамо» примет «Локомотив», «Крылья Советов» в этот же день сыграют в гостях с казанским «Рубином».
