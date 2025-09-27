Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тюкавин — о матче «Динамо» с «Крыльями»: в начале второго тайма мы могли делать счёт 4:0

Тюкавин — о матче «Динамо» с «Крыльями»: в начале второго тайма мы могли делать счёт 4:0
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о победе бело-голубых в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9'     0:2 Бителло – 24'     0:3 Сергеев – 34'     1:3 Ахметов – 59'     2:3 Гальдамес – 88'    

«Первый тайм хорошо играли, в целом матч интересный получился для болельщиков как на стадионе, так и для тех, кто смотрел по телевизору. «Крылья» могли забивать первыми, хорошо, что этого не произошло. В итоге мы забили быстрый гол и в начале второго тайма могли делать счёт 4:0 и заканчивать игру, если бы реализовали свои моменты», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Команда Валерия Карпина набрала 15 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» под руководством Магомеда Адиева с 12 очками занимают 10-е место.

В следующем туре 4 октября «Динамо» примет «Локомотив», «Крылья Советов» в этот же день сыграют в гостях с казанским «Рубином».

Материалы по теме
Карпин — Тюкавину: надо реализовывать моменты, а не транжирить

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android