Ямаль почти в два раза опередил Дуэ в голосовании на лучшего молодого игрока до 21 года

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль набрал 124 очка в голосовании на звание лучшего молодого футболиста до 21 года (трофей имени Раймона Копа). Расположившийся на второй строчке вингер сборной Франции и «ПСЖ» Дезире Дуэ заработал 72 очка. Об этом информирует пресс-служба «Золотого мяча» в социальных сетях.

Набранные очки на голосовании на трофей имени Раймона Копа — 2025 (топ-10):

Ламин Ямаль («Барселона») — 124. Дезире Дуэ («ПСЖ») — 72. Жоау Невеш («ПСЖ») — 23. Эстевао («Челси») — 23. Кенан Йылдыз («Ювентус») — 6. Дин Хёйсен («Реал» Мадрид) — 5; Пау Кубарси («Барселона») — 3. Родригу Мора («Порту») — 1. Айюб Буадди («Лилль») — 0. Майлз Льюис-Скелли («Арсенал») — 0.

В сезоне-2024/2025 Ямаль сыграл 55 матчей во всех соревнованиях, где забил 18 голов и сделал 25 ассистов. Вместе с «Барселоной» футболист стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

Чем уникален Ламин Ямаль: