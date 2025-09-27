Ямаль почти в два раза опередил Дуэ в голосовании на лучшего молодого игрока до 21 года

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль набрал 124 очка в голосовании на звание лучшего молодого футболиста до 21 года (трофей имени Раймона Копа). Расположившийся на второй строчке вингер сборной Франции и «ПСЖ» Дезире Дуэ заработал 72 очка. Об этом информирует пресс-служба «Золотого мяча» в социальных сетях.
Набранные очки на голосовании на трофей имени Раймона Копа — 2025 (топ-10):
- Ламин Ямаль («Барселона») — 124.
- Дезире Дуэ («ПСЖ») — 72.
- Жоау Невеш («ПСЖ») — 23.
- Эстевао («Челси») — 23.
- Кенан Йылдыз («Ювентус») — 6.
- Дин Хёйсен («Реал» Мадрид) — 5;
- Пау Кубарси («Барселона») — 3.
- Родригу Мора («Порту») — 1.
- Айюб Буадди («Лилль») — 0.
- Майлз Льюис-Скелли («Арсенал») — 0.
В сезоне-2024/2025 Ямаль сыграл 55 матчей во всех соревнованиях, где забил 18 голов и сделал 25 ассистов. Вместе с «Барселоной» футболист стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании.
Чем уникален Ламин Ямаль: