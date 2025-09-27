Доннарумма набрал в четыре раза больше очков, чем Алисон, в голосовании на трофей Яшина

Бывший вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за «Манчестер Сити», набрал 486 очков в голосовании на звание лучшего голкипера 2025 года (награда имени Льва Яшина). Второе место занял вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер со 120 очками. Об этом информирует пресс-служба «Золотого мяча» в социальных сетях.

Набранные очки на голосовании на трофей имени Льва Яшина — 2025 (топ-10):

Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») — 486. Алисон Бекер («Ливерпуль») — 120. Ян Зоммер («Интер») — 112. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) — 69. Яссин Буну («Аль-Хиляль») - 48. Давид Райя («Арсенал») — 31. Ян Облак («Атлетико» Мадрид) — 31. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») — 7. Люка Шевалье («ПСЖ») — 5. Матц Селс («Ноттингем Форест») — 4.

