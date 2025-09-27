Доннарумма набрал в четыре раза больше очков, чем Алисон, в голосовании на трофей Яшина
Бывший вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за «Манчестер Сити», набрал 486 очков в голосовании на звание лучшего голкипера 2025 года (награда имени Льва Яшина). Второе место занял вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер со 120 очками. Об этом информирует пресс-служба «Золотого мяча» в социальных сетях.
Набранные очки на голосовании на трофей имени Льва Яшина — 2025 (топ-10):
- Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») — 486.
- Алисон Бекер («Ливерпуль») — 120.
- Ян Зоммер («Интер») — 112.
- Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) — 69.
- Яссин Буну («Аль-Хиляль») - 48.
- Давид Райя («Арсенал») — 31.
- Ян Облак («Атлетико» Мадрид) — 31.
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») — 7.
- Люка Шевалье («ПСЖ») — 5.
- Матц Селс («Ноттингем Форест») — 4.
