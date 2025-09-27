Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Доннарумма набрал в четыре раза больше очков, чем Алисон, в голосовании на трофей Яшина

Доннарумма набрал в четыре раза больше очков, чем Алисон, в голосовании на трофей Яшина
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за «Манчестер Сити», набрал 486 очков в голосовании на звание лучшего голкипера 2025 года (награда имени Льва Яшина). Второе место занял вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер со 120 очками. Об этом информирует пресс-служба «Золотого мяча» в социальных сетях.

Набранные очки на голосовании на трофей имени Льва Яшина — 2025 (топ-10):

  1. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») — 486.
  2. Алисон Бекер («Ливерпуль») — 120.
  3. Ян Зоммер («Интер») — 112.
  4. Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) — 69.
  5. Яссин Буну («Аль-Хиляль») - 48.
  6. Давид Райя («Арсенал») — 31.
  7. Ян Облак («Атлетико» Мадрид) — 31.
  8. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») — 7.
  9. Люка Шевалье («ПСЖ») — 5.
  10. Матц Селс («Ноттингем Форест») — 4.
Материалы по теме
Россиянин в жюри «Золотого мяча» объяснил, почему поставил Доннарумму на третье место

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android