Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча 6-го тура АПЛ начнётся в 17:00
Сегодня, 27 сентября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Бёрнли
Бёрнли
После пяти туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы набрал семь очков и занимает девятое место в таблице. «Бёрнли» заработал четыре очка и располагается на 16-й строчке.

В минувшем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1), «Бёрнли» дома с аналогичным счётом разделил очки с «Ноттингем Форест».

