Владельцы «МЮ» отказались от навеса на новом стадионе из-за нехватки денег — The Athletic

Владельцы «Манчестер Юнайтед» решили отказаться от навеса в виде купола на новом стадионе из-за его большой стоимости, сообщает The Athletic.

По данным источника, имеющейся территории стадиона не хватало для установки навеса. Затем проблемы возникли во время переговоров с компанией, которой принадлежит участок земли вокруг «Олд Траффорд». Владельцы земли запросили компенсацию в размере £ 400 млн, что в несколько раз превышает сумму, которую планировали потратить боссы манкунианского клуба.

В марте «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление, в котором сообщил о планах по строительству нового стадиона вместимостью 100 тыс. зрителей. Согласно проекту, одним из главных нововведений должен был стать навес в виде зонта вокруг стадиона, выходящий за его пределы. Многие болельщики тогда критиковали проект, сравнив навесы с «цирковым шатром».

С феврале 2024 года «Манчестер Юнайтед» владеет британский миллиардер Джим Рэтклифф. Ранее единоличными владельцами акций клуба были братья Аврам и Джоэл Глэйзеры.