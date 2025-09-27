Сакич: «Спартак» — великий клуб, мы должны биться за первое место

Помощник главного тренера «Спартака» Ненад Сакич высказался об ожиданиях от красно-белых и их турнирном положении.

«Спартак» – это очень большой и великий клуб, и традиционно всегда большие ожидания, большие требования. Это нормально. Всегда все хотят побед, и все болельщики хотят, чтобы «Спартак» был на первом месте. Мы это понимаем. Мы также понимаем, что от нас требуется. Именно поэтому мы находимся здесь и стараемся, чтобы команда была боеспособной и билась в каждом матче. Сейчас турнирное положение такое, что мы отстаём от первого места на четыре очка. Естественно, мы должны продолжать сражаться. У нас хорошая команда, и мы должны верить и биться за первое место», – приводит слова Сакича Metaratings.

После девяти туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые заработали 15 очков и на текущий момент занимают седьмое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В 10-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича встретится с «Пари НН». Игра состоится в воскресенье, 28 сентября.

