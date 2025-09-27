Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Кейн ответил на вопрос о продлении контракта на фоне слухов о возможном уходе из «Баварии»

Кейн ответил на вопрос о продлении контракта на фоне слухов о возможном уходе из «Баварии»
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил, открыт ли он для продления контракта с мюнхенским клубом, заканчивающегося летом 2027 года. Ранее СМИ сообщали, что 32-летний футболист интересен «Барселоне» и мадридскому «Реалу».

«У нас ещё не было разговора на данную тему. Но уверен, что нам есть о чём поговорить. У меня осталось почти два года по контракту, поэтому нет такого, что он скоро закончится и все паникуют.

Я нахожусь в хорошем положении, как и клуб. Думаю, что клуб доволен мной, а я доволен клубом. Так что да, такие разговоры возможны. Они ещё не состоялись. Но когда это произойдёт, у нас будет открытый и честный разговор о том, какова моя позиция и в чём заключается будущее клуба. Всё, что я могу сказать: мы движемся в правильном направлении и я рад этому», — приводит слова Кейна Bild.

Гарри Кейн может перейти в «Реал» или «Барселону» — Sport Bild

Лучший бомбардир в мировом футболе:

