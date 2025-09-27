«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 6-го тура АПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров чемпионата Англии «Ливерпуль» под руководством Арне Слота набрал 15 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Кристал Пэлас» Оливера Гласнера заработал девять очков и располагается на пятой строчке.

В прошлом туре «Ливерпуль» дома обыграл «Эвертон» со счётом 2:1, «Кристал Пэлас» с аналогичным счётом в гостях одолел «Вест Хэм».