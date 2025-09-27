Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Marca сообщила новые подробности о возможном переходе Бензема в «Бенфику» Моуринью

Несколько дней назад главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью лично позвонил нападающему «Аль-Иттихада» Кариму Бензема с целью пригласить его в португальский клуб. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, после разговора с Моуринью 37-летний игрок задумался о возвращении в европейский футбол, понимая, что постепенно его карьера подходит к концу.

Подчёркивается, что на фоне сложившейся ситуации «Аль-Иттихад» начал рассматривать вариант продления контракта с Бензема, рассчитанного до лета 2026 года. Саудовский клуб может предложить Бензема пролонгировать трудовое соглашение до 2027 года.

Бензема и Моуринью ранее работали в мадридском «Реале» с 2010 по 2013 год.

Француз играет за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 7 млн.

