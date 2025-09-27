Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гильерме назвал российского футболиста, способного продолжить карьеру за границей

Гильерме назвал российского футболиста, способного продолжить карьеру за границей
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением, кто из российских футболистов может продолжить карьеру за границей в будущем.

«В России очень много перспективных молодых игроков, которые в скором времени могут уехать за границу. В ЦСКА много хороших футболистов, в «Локомотиве» есть Батраков. Но что касается вратарей, то их не так много», — приводит слова Гильерме «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

Материалы по теме
Батраков и Кисляк вошли в топ-10 самых дорогих полузащитников не из топ-5 лиг

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android