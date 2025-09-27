Гильерме назвал российского футболиста, способного продолжить карьеру за границей

Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением, кто из российских футболистов может продолжить карьеру за границей в будущем.

«В России очень много перспективных молодых игроков, которые в скором времени могут уехать за границу. В ЦСКА много хороших футболистов, в «Локомотиве» есть Батраков. Но что касается вратарей, то их не так много», — приводит слова Гильерме «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 23 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: