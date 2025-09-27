Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Ростов — Краснодар: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ 2025/2026 начнётся в 19:00

«Ростов» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 19:00
Сегодня, 27 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступит Егор Егоров. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
После девяти туров чемпионата России действующий чемпион России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 19 очков. «Быки» под руководством Мурада Мусаева на одно очко опережают своего ближайшего преследователя — ЦСКА. На счету «Ростова» девять очков, команда Джонатана Альбы занимает 11-е место.

