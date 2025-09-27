«Ростов» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступит Егор Егоров. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После девяти туров чемпионата России действующий чемпион России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 19 очков. «Быки» под руководством Мурада Мусаева на одно очко опережают своего ближайшего преследователя — ЦСКА. На счету «Ростова» девять очков, команда Джонатана Альбы занимает 11-е место.